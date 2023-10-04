Сотрудник музея продал украденные из запасника картины и купил Rolls-Royce

Сотрудник Немецкого музея в Мюнхене похитил и продал три картины из запасника

В Германии состоялся суд над бывшим сотрудником мюнхенского музея, который похитил и продал три картины из запасника и потратил деньги на предметы роскоши. Об этом сообщает Artnet.

В центре разбирательства оказался 30-летний мужчина, известный под инициалами S.K. Он работал техником в Немецком музее Мюнхена с мая 2016 по апрель 2018 года. За это время немец похитил четыре работы немецких художников XIX-XX веков и продал три из них на арт-аукционах.

Самой дорогой из похищенных оказалась работа Франца фон Штука «Сказка о короле-лягушке» 1891 года. За нее вор выручил 49 тысяч евро. Кроме того, он продал картины «Две девушки собирают хворост в горах» Франца фон Дефреггера и «Дегустацию вина» кисти Эдуарда фон Грютцнера. Они принесли мошеннику еще 11,5 тысячи евро. В общей сложности злоумышленник заработал на украденных картинах 60,6 тысячи евро. «Помимо прочего, он купил новую квартиру, дорогие наручные часы и автомобиль Rolls-Royce», — заявил в суде обвинитель.

Еще одну похищенную работу — «Дриндль» того же фон Дефрегера — ему продать не удалось. Пропажа была раскрыта после того как один из сотрудников музея решил сверить описания картин в каталогах с хранящимися в запаснике работами. Он обнаружил на месте подлинников грубые подделки.

Как пишет The New York Times, S.K. полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он не смог назвать свои мотивы и заявил, что «действовал, не подумав». Пока остается неизвестным, сам ли он изготовил подделки, или действовал с сообщником.

В сентябре суд приговорил преступника к уголовному заключению сроком на год и девять месяцев. Кроме того, его обязали выплатить сумму, вырученную за картины. В данный момент Немецкий музей ведет переговоры о возврате украденного с новыми владельцами.

Ранее сообщалось, что музеи США вернули владельцам рисунки великого австрийского художника Эгона Шиле, которые были похищены нацистами во время Второй мировой войны. Всего родным прежнего собственника передали семь работ.