Фигуранта дела о «Левом сопротивлении» освободили из-за состояния невменяемости

В Москве суд освободил активиста Кирсанова по делу о «Левом сопротивлении»

В Москве суд освободил от уголовной ответственности активиста Сергея Кирсанова (включен в список террористов и экстремистов) по делу об участии в экстремистском сообществе «Левое сопротивление». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Суд признал, что Кирсанов находился в состоянии невменяемости во время совершения преступления по статье 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ. Активиста направили на принудительное лечение в психбольницу.

12 июня в Киргизии арестовали россиянку Алену Крылову, которая также стала фигуранткой этого дела.

УФСБ России по Москве и Московской области возбудило дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 («Создание экстремистского сообщества») УК РФ в отношении предполагаемых членов экстремистского движения «Левое сопротивление». В числе подозреваемых за призывы к террористической деятельности оказался в том числе и Кирсанов.