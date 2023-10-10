Фигуранта дела о «Левом сопротивлении» освободили из-за состояния невменяемости
В Москве суд освободил от уголовной ответственности активиста Сергея Кирсанова (включен в список террористов и экстремистов) по делу об участии в экстремистском сообществе «Левое сопротивление». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.
Суд признал, что Кирсанов находился в состоянии невменяемости во время совершения преступления по статье 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ. Активиста направили на принудительное лечение в психбольницу.
12 июня в Киргизии арестовали россиянку Алену Крылову, которая также стала фигуранткой этого дела.
УФСБ России по Москве и Московской области возбудило дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 («Создание экстремистского сообщества») УК РФ в отношении предполагаемых членов экстремистского движения «Левое сопротивление». В числе подозреваемых за призывы к террористической деятельности оказался в том числе и Кирсанов.