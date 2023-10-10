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16:37, 10 октября 2023Силовые структуры

Фигуранта дела о «Левом сопротивлении» освободили из-за состояния невменяемости

В Москве суд освободил активиста Кирсанова по делу о «Левом сопротивлении»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд освободил от уголовной ответственности активиста Сергея Кирсанова (включен в список террористов и экстремистов) по делу об участии в экстремистском сообществе «Левое сопротивление». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Суд признал, что Кирсанов находился в состоянии невменяемости во время совершения преступления по статье 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ. Активиста направили на принудительное лечение в психбольницу.

12 июня в Киргизии арестовали россиянку Алену Крылову, которая также стала фигуранткой этого дела.

УФСБ России по Москве и Московской области возбудило дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 («Создание экстремистского сообщества») УК РФ в отношении предполагаемых членов экстремистского движения «Левое сопротивление». В числе подозреваемых за призывы к террористической деятельности оказался в том числе и Кирсанов.

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    Варвара Митина
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