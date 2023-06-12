Фигурантку дела о «Левом сопротивлении» арестовали в Киргизии

Фигурантку дела о «Левом сопротивлении» Алену Крылову арестовали в Киргизии до 4 июля

Фигурантку дела об экстремистском сообществе «Левое сопротивление» российскую гражданку Алену Крылову арестовали в Киргизии до 4 июля. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении отмечается, что суду Первомайского района Бишкека пришлось рассмотреть ходатайство следователя от 6 июня 2023 года в отношении российской гражданки. В итоге ходатайство уже удовлетворено.

Подробности уголовного дела, в рамках которого была задержана россиянка, не уточняются. При этом сказано, что до начала июля Крылова останется под стражей — ее уже поместили в учреждение № 21, предназначенное для исполнения наказаний, при Министерстве юстиции Киргизии.

ТАСС сообщал, что УФСБ России по Москве и Московской области ранее возбудило дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 («Создание экстремистского сообщества») УК РФ в отношении предполагаемых членов экстремистского движения «Левое сопротивление». В числе подозреваемых за призывы к террористической деятельности оказались Дарья Полюдова, активисты Кирилл Котов, Сергей Кирсанов, а также уже имеющий убежище в Финляндии профсоюзный деятель Андрей Романов.

В ноябре 2022 года в Москве санкционировали заочный арест в отношении преподавателя одной из столичных онлайн-школ Алены Крыловой. Ее, как утверждалось, обвинили в участии в экстремистском сообществе «Левое сопротивление» и объявили в розыск.

Ранее стало известно, что в Москве арестовали шестерых организаторов движения «Весна» (запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом). Их обвиняют по статьям о распространении заведомо ложной информации о действиях Российской армии, организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. В прокуратуре отмечали, что представители движения проводят незаконные мероприятия и применяют насилие к представителям правоохранительных органов. У организаторов «Весны» прошли обыски.