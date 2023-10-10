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12:29, 10 октября 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила 37 терактов на Северном Кавказе за последние два года

ФСБ отчиталась о предотвращении на Кавказе 37 терактов ИГ и украинских спецслужб

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

На территории Северного Кавказа совершено два и предотвращено 37 террористических преступлений, начиная с 2022 года. Об этом во вторник, 10 октября, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников в рамках заседания Национального антитеррористического комитета.

Все перечисленные теракты были организованы со стороны «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и украинских спецслужб.

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