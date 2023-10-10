Добыче газа в России спрогнозировали рекордное падение

МЭА: добыча газа в России может упасть до минимума с 2009 года

Добыча газа в России по итогам года может упасть до минимального уровня с 2009 года, сообщает ТАСС со ссылкой на профильный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Как следует из его расчетов, показатель уменьшится на 8 процентов, до 620 миллиардов кубометров. При этом за первые 8 месяцев 2023-го он снизился на 10 процентов. В МЭА отметили, что потенциально это рекордное снижение может привести к «остановке добычи на стареющих, уязвимых месторождениях».

Эксперты прогнозируют, что к 2026 году добыча газа в России постепенно увеличится на 9 процентов, до 677 миллиардов кубометров, но все равно останется на 11 процентов ниже рекордных уровней 2021 года.

Ранее «Газпром» заявил о снижении поставок российского газа на внутренний и внешний рынки в первом полугодии 2023 года на 26,5 процента, до 166 миллиардов кубометров, а добычи — на 24,7 процента, до 179,5 миллиарда кубометров. В компании объяснили такую динамику воздействием погодных, экономических и политических факторов.