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16:52, 10 октября 2023Бывший СССР

Глава МАГАТЭ рассказал об обещании Зеленского по вопросу ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: Зеленский обещал напрямую не обстреливать ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал ему напрямую не обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Его слова приводит Guardian.

«Президент Зеленский лично заверил меня, что они [украинские военные] не будут напрямую бомбить или обстреливать [ЗАЭС]», — заявил глава МАГАТЭ.

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    Кристина Есикова
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