Глава МАГАТЭ рассказал об обещании Зеленского по вопросу ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: Зеленский обещал напрямую не обстреливать ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал ему напрямую не обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Его слова приводит Guardian.

«Президент Зеленский лично заверил меня, что они [украинские военные] не будут напрямую бомбить или обстреливать [ЗАЭС]», — заявил глава МАГАТЭ.