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19:12, 10 октября 2023Россия

Совфед сменит главу оборонного комитета

Экс-глава ФТС Владимир Булавин возглавит оборонный комитет Совфеда
Владимир Булавин

Владимир Булавин . Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экс-глава Федеральной таможенной службы (ФТС), сенатор от Ивановской области Владимир Булавин возглавит комитет по обороне и безопасности Совфеда. Об этом сообщил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, действующий глава комитета Виктор Бондарев станет заместителем Булавина.

«Владимир Иванович Булавин возглавит комитет [по обороне и безопасности], сегодня комитет проголосовал за это, а Бондарев будет первым заместителем», — пояснил сенатор.

По словам политика, данное решение было принято комитетом верхней палаты парламента по обороне. Вопрос об утверждении этого решения, добавил он, был включен в повестку пленарного заседания Совфеда, которое пройдет 11 октября.

Ранее стало известно, что в Белгородской области уволили главу Белгородского района Владимира Перцева. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, Перцев покинул пост главы муниципалитета по собственному желанию, так как решил сменить место работы. Какую должность будет занимать чиновник, не уточняется.

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    Никита Абрамов
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