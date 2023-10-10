Совфед сменит главу оборонного комитета

Экс-глава ФТС Владимир Булавин возглавит оборонный комитет Совфеда

Экс-глава Федеральной таможенной службы (ФТС), сенатор от Ивановской области Владимир Булавин возглавит комитет по обороне и безопасности Совфеда. Об этом сообщил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, действующий глава комитета Виктор Бондарев станет заместителем Булавина.

«Владимир Иванович Булавин возглавит комитет [по обороне и безопасности], сегодня комитет проголосовал за это, а Бондарев будет первым заместителем», — пояснил сенатор.

По словам политика, данное решение было принято комитетом верхней палаты парламента по обороне. Вопрос об утверждении этого решения, добавил он, был включен в повестку пленарного заседания Совфеда, которое пройдет 11 октября.

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