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09:47, 10 октября 2023Бывший СССР

Премьер-министр Белоруссии отправился с визитом в Россию

Премьер Белоруссии отправился с визитом в Башкирию и Челябинскую область

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Делегация во главе с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко отправилась с визитом в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Отмечается, что белорусская правительственная делегация посетит два российских региона — Башкирию и Челябинскую область.

Ранее с визитом Россию посещал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главной частью его поездки были переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

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    Алевтина Запольская
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