Премьер-министр Белоруссии отправился с визитом в Россию

Премьер Белоруссии отправился с визитом в Башкирию и Челябинскую область

Делегация во главе с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко отправилась с визитом в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Отмечается, что белорусская правительственная делегация посетит два российских региона — Башкирию и Челябинскую область.

Ранее с визитом Россию посещал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главной частью его поездки были переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.