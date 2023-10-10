Российский полковник назвал участок СВО с самыми ожесточенными боями

Военный эксперт Кнутов: самые тяжелые в зоне СВО бои идут в районе Артемовска

Наиболее ожесточенные бои в зоне специальной военной операции (СВО) идут в районе Артемовска, заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов. Специалист рассказал «Ленте.ру» о ситуации в этом регионе.

«Если мы говорим о продвижении украинской армии, то про такое продвижения в целом говорить нельзя, однако стоит отметить, что наиболее тяжелые бои идут в районе Артемовска. Это происходит по причине того, что Артемовск находится в низине, на севере нашими десантниками заняты господствующие высоты, наши военные действуют достаточно эффективно. А вот на юге противник за счет превосходства сил достаточно активно и жестко атакует, причем он задействует артиллерию, а иногда и авиацию», — отметил полковник запаса.

За счет мощного давления, основанного на количественном превосходстве, Украина пытается «выдавить» наши войска с высот, которые находятся южнее Артемовска, таким образом город оказывает в огневом полукольце. Это не означает окружение города, а скорее огневое полуокружение Юрий Кнутов директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке

Собеседник «Ленты.ру» выразил уверенность в том, что российские военные в конечном смогу сдержать ВСУ, не исключив, что на ряде участков получится отодвинуть украинских военных на исходные военные.

«Мы понимаем ситуацию, и за один участков, связанный с железнодорожной насыпью, уже неделю идут тяжелейшие бои, но пока украинским войскам продвинуться не удалось, а наши части держатся достаточно устойчиво. Мы перебрасываем туда обученные, подготовленные резервы, тех, кто знаком с театром военных действий на этом участке», — заключил Кнутов.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Клещеевки и Андреевки под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР). Астафьев подчеркнул, что ВСУ понесли большие потери техники и живой силы под Артемовском. В частности, украинские солдаты пытались атаковать в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное.