«Хезболла» заявила об ответе Израилю после гибели трех своих бойцов

«Хезболла» заявила о нанесении ударов по Израилю после гибели трех своих бойцов

Ливанское движение «Хезболла» заявило об ответе Израилю после гибели трех своих бойцов. Там сообщили о нанесении ударов по объектам израильской армии, передает РИА Новости.

Представители движения уточнили, что группы исламского сопротивления обстреляли управляемыми ракетами и минометными снарядами казармы Пранит, которые являются командным центром дивизии «Галилея», а также казармы «Авивим», откуда командуют Западной бригадой.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнула, что открыла ответный артиллерийский огонь.

Ранее израильская армия начала наносить удары по району в Ливане в качестве ответной меры на обстрел. «Хезболла» заявляла о готовности атаковать Израиль в случае проведения наземной операции в секторе Газа.