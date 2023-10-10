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17:54, 10 октября 2023Из жизни

Мужчина поймал рекордного 114-килограммового карпа во время отпуска

The Sun: в Таиланде рыбак поймал 114-килограммового гигантского усача

Британец поймал самого большого в мире гигантского усача во время отпуска в Таиланде и установил рекорд. Об этом сообщает The Sun.

36-летний Келвин Марстон рыбачил на озере в провинции Ратчабури вместе с отцом и приятелем, когда на его двухметровую удочку клюнул гигантский карп. По словам рыбака, улов был настолько огромным, что ему потребовалась помощь друга, отца и местного жителя, чтобы вытащить его из воды.

Вес рекордного усача составил 114 килограммов. «Я был потрясен. Я не знал, что это рекорд. Я даже получил футболку в подарок от владельца озера», — говорит Марстон. Мужчины сфотографировались с гигантской рыбой, а затем отпустили ее. По словам рыбака, через несколько дней он выловил еще одну огромную рыбу весом 102 килограмма.

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Отмечается, что карпа, которого поймал Марстон, уже ловили четыре года назад. За это время вес рыбы увеличился на девять килограммов.

Гигантский усач — самый крупный вид рыб семейства карповых. Обитает в реках и озерах Юго-Восточной Азии. Карп питается водными растениями, мелкими ракообразными, фитопланктоном и плодами растений.

Ранее сообщалось, что в США сотрудники департамента охраны рыбных ресурсов и диких животных штата Коннектикут выловили 181-килограммового ската. Длина хищной рыбы составила 1,8 метра, а ширина — 1,5 метра.

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    Алиса Удовик
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