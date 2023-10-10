Известный российский енот стал моделью одежды для животных

Известный российский енот по кличке Тема стал моделью одежды для домашних животных. Соответствующие публикация и истории появились на странице его хозяйки Елены Троскиной в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Владелица питомца рассказала, что он позировал для рекламы сервиса доставки Delivery. На размещенных кадрах енот предстал в разных образах, состоящих из вязаных кофт, курток с капюшоном и плащей. «Проведя месяц в столице, Тема увлекся модой, стал фотомоделью и заказал себе осенний гардероб», — иронично подписала Троскина.

Поклонники оценили образы хищника в комментариях под постом, который набрал более 2000 лайков. «Темыч — это лучшая модель, что я видела», «Ну как же хочется его мять и тискать без остановки», «Красавец», «Какой стильный парниша!» — восхитились они.

В сентябре зоозащитница с плакатом против жестокости к животным прервала показ Hermes. На размещенных кадрах видно, как активистка в черном платье выбежала на подиум во время Недели моды в Париже, держа над головой лист бумаги с надписью «Hermes, хватит использовать экзотическую кожу».