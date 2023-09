Зоозащитница с плакатом против жестокости к животным прервала показ Hermes

Активистка выбежала на подиум с плакатом против жестокости Hermes к животным

Фото: Dave Benett / Getty Images for Hermès

Зоозащитница с плакатом против жестокости к животным прервала показ специализирующегося на изготовлении кожаных изделий французского дома моды Hermes. Соответствующий материал появился на французском сайте организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными»).

На размещенных кадрах видно, как активистка в черном платье выбежала на подиум во время Недели моды в Париже, держа над головой лист бумаги с надписью «Hermes, хватит использовать экзотическую кожу». Девушке удалось пройти часть пути, прежде чем ее схватили и вырвали плакат из рук.

Отмечается, что подобные протесты последовали за несколькими расследованиями, опубликованными PETA и проектом Kindness Project. В данных документах говорилось о жестоком обращении с животными сотрудников крокодиловых ферм в США, Зимбабве, Вьетнаме и Австралии, часть из которых принадлежит Hermes. В том числе указывалось, что рабочие использовали в отношении пресмыкающихся электрический ток и втыкали им металлические стержни в позвоночник.

В публикации PETA подчеркивается, что подобное поведение противоречит озвученной маркой политике о «важности предоставления животным возможности избегать ненужных страданий».

Ранее в сентябре активист на Неделе моды в Лондоне также показал на полуголой женщине издевательства над козами ради производства кашемира. Кроме того, зоозащитница с голым бюстом выбежала на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке в знак протеста против деятельности специализирующегося на производстве люксовых товаров из кожи бренда Coach. На ее обнаженное тело краской был нанесен рисунок в виде сухожилий и мышц с содранной с них кожей.