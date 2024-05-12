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05:42, 12 мая 2024Россия

Российские военные уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ

МО РФ: артиллеристы уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ в дельте Днепра

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Артиллерийские подразделения российских десантников группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что артиллеристы поразили опорные пункты и пехоту ВСУ на правом берегу Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Отмечается, что российские военные уничтожили более десяти украинских военных два пикапа.

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