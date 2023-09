Зоозащитница с голой грудью выбежала на подиум на Неделе моды в знак протеста

Зоозащитница выбежала на подиум на Неделе моды с критикой бренда Coach

Зоозащитница с голым бюстом выбежала на подиум на Неделе моды в знак протеста против деятельности специализирующегося на производстве люксовых товаров из кожи бренда Coach. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Девушка прервала дефиле, появившись на публике в одних трусах и босоножках. При этом на ее обнаженное тело краской был нанесен рисунок в виде сухожилий и мышц с содранной с них кожей. В то же время у нее на груди находилась надпись, где Coach назвали участниками «кожаных» преступлений.

За ней шла еще одна активистка с аналогичной надписью на плакате и логотипом зоозащитной организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными»). В пресс-релизе последней указывается, что американский бренд был раскритикован за жестокое обращение с коровами и зависимость от экологически вредных кожаных изделий.

В январе зоозащитники отреагировали на показ французского бренда Schiaparelli, который раскритиковали в сети из-за одежды со звериными головами в полный размер. В частности, пользователи сети обвинили Schiaparelli в жестокости и романтизации убийства зверей. В PETA, в свою очередь, посчитали, что вещи с головами животных на самом деле являются заявлением против трофейной охоты.