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04:00, 22 мая 2024Интернет и СМИ

Девушка узнала о предпочтениях возлюбленного в порно и обеспокоилась

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit рассказала на портале, что случайно узнала о предпочтениях возлюбленного в порно и обеспокоилась. По словам девушки, она не уверена, стоит ли ей продолжать эти отношения.

«Мне 27 лет, мы с моим парнем (ему 31 год) встречаемся около двух лет. Моей семье и друзьям он нравится, и мы думали съезжаться», — отметила автор поста. По словам девушки, у нее также есть сестра-близнец, с которой у нее хорошие отношения.

Рассказчица указала, что часто остается у бойфренда на выходные. Недавно, раскладывая вещи в спальне молодого человека, она обратила внимание на то, что у него был включен ноутбук, и взглянула на экран. «Там был сайт для взрослых и видео было поставлено на паузу. Это было видео про близнецов. Я была в шоке, мне стало до тошноты противно», — призналась девушка. Она подумала, что молодой человек мог фантазировать в подобном ключе о ней и ее сестре.

Автор поста поговорила с бойфрендом, однако он не смог ответить ей на вопрос, действительно ли он представляет себе подобные сцены с ней и сестрой. В итоге девушка ушла из его дома и взяла паузу в отношениях с ним. Кроме того, она сообщила о своем открытии сестре.

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«Я не хочу стыдить его за его фетиши, он может смотреть что угодно, но, если он смотрит видео про близнецов, это однозначно вызывает во мне дискомфорт», — объяснила рассказчица. Она также заявила, что не знает, является ли ее открытие весомой причиной для расставания, и спросила совета у пользователей Reddit.

«Мне кажется, после того как ты рассказала обо всем сестре, отношения стали обречены. Такое уже не забудешь», — обратился к девушке один из комментаторов. Многие также заявили, что предполагаемый фетиш молодого человека кажется им неприятным, и посоветовали ей расстаться с бойфрендом.

Ранее другая пользовательница Reddit заявила, что была обескуражена фетишем своего молодого человека, о котором узнала спустя три года отношений. Она выяснила, что ее парня привлекают роботы.

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      Олег Давыдов
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