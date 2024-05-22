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03:44, 22 мая 2024Мир

В Госдепе рассказали о мерах для ускорения поставок оружия Украине

Блинкен: США делают все возможное для ускорения поставок оружия Украине
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Eugen Kotenko / Global Look Press

Вашингтон принимает все меры для ускорения поставок оружия и военной техники Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, он рассказал о процессе передачи оружия Киеву.

«Могу вас заверить, что мы делаем все возможное, чтобы ускорить непосредственно поставки [военной] помощи украинцам, чтобы она попала им в руки», — подчеркнул дипломат.

Блинкен добавил, что кроме поставок оружия Киеву, украинских военных надо научить их применению. Кроме того, необходимо обслуживать такие вооружения, добавил он.

Ранее бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор призвал немедленно прекратить поставки оружия Киеву. Отказ США от передачи оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) станет сигналом для России о готовности к началу переговоров, считает он.

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      Марина Совина
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