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03:45, 22 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили об отсутствии переговорщика для диалога с Россией

Виктор Медведчук: вести переговоры от Украины с 21 мая больше некому
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Председатель совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук заявил, что с 21 мая вести переговоры с Россией от имени Украины некому. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил о своей легитимности. Он сообщил, что намерен остаться президентом Украины. «Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения я собираюсь продолжить», — отметил глава государства.

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