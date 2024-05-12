Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ

Минобороны РФ: экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Удар по ВСУ нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После того, как от разведки было получено подтверждение об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов оценил потери Украины в ходе специальной военной операции. По его словам, потери украинской стороны приближаются к 700 тысячам человек.