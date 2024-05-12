Артиллеристы группировки «Север» сорвали ротацию ВСУ под Белгородской областью

Артиллеристы группировки войск «Север» сорвали переброску бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белгородской областью. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

По информации оборонного ведомства, ротацию удалось сорвать благодаря огню реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Информация о дислокации войск противника была получена от разведки.

Также артиллерийские подразделения российских десантников группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Отмечается, что российские военные уничтожили более десяти украинских военных два пикапа.

