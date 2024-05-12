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05:57, 12 мая 2024Бывший СССР

Российская артиллерия сорвала переброску ВСУ возле Белгородской области

Артиллеристы группировки «Север» сорвали ротацию ВСУ под Белгородской областью

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Артиллеристы группировки войск «Север» сорвали переброску бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белгородской областью. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

По информации оборонного ведомства, ротацию удалось сорвать благодаря огню реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Информация о дислокации войск противника была получена от разведки.

Также артиллерийские подразделения российских десантников группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Отмечается, что российские военные уничтожили более десяти украинских военных два пикапа.

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      Евгений Силаев
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