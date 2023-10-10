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16:57, 10 октября 2023Культура

Актриса Джейми Ли Кертис удалила пост в поддержку Израиля из-за критики фанатов

Звезда «Хэллоуина» Кертис сделала пост в поддержку Израиля с фотографией из Газы
Джейми Ли Кертис

Джейми Ли Кертис. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Джейми Ли Кертис ошибочно выложила пост в поддержку Израиля с фотографией палестинских детей, а затем удалила его после критики фанатов. Публикацию она сделала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя звезда фильмов «Хэллоуин» и «Все везде и сразу» разместила в соцсети фото, на котором подросток держит на руках маленькую девочку и смотрит на небо. Артистка подписала заметку словами: «Террор с небес», прикрепив к ней эмодзи с изображением флага Израиля.

Ли Кертис также отметила автора — фотожурналиста Самара Абу Элуфа, который в своем посте указал, что на снимке изображены укрывающиеся от бомбежек юные палестинцы из сектора Газа, а сам кадр был сделан во время обстрелов региона Израилем. «Я удалила пост, когда осознала свою ошибку. Это ужасная ситуация для всех невинных людей, находящихся на линии огня», — написала потом оскароносная актриса.

Ранее американская поп-певица Мадонна прокомментировала военный конфликт в Израиле. Артистка назвала ситуацию в стране непостижимой, а также заявила, что молится за жителей государства, которые страдают сейчас и пострадают в будущем.

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    Сергей Равин
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