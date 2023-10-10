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05:22, 10 октября 2023Мир

В Канаде спрогнозировали дальнейшее ухудшение ситуации в Израиле

Глава МИД Канады Жоли заявила, что ситуация в Израиле продолжит ухудшаться

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Ситуация в Израиле продолжит ухудшаться, заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, передает телеканал CTV News.

Глава МИД прокоммментировала текущую ситуацию в Израиле. «Мы знаем, что станет хуже до того, как перейдет к улучшению», — спрогнозировала политик.

По ее данным, посольство Канады в Израиле зарегистрировало 2,5 тысячи канадцев, находящихся в стране, 500 — в секторе Газа и на Западном Берегу.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил эскалацию палестино-израильского конфликта. Политик добавил, что Канада призывает к немедленному освобождению пленных и требует обращения с ними в соответствии с международным правом. Трюдо также выразил соболезнования всем пострадавшим.

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    Марина Совина
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