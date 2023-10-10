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12:47, 10 октября 2023Россия

Школьник попытался пронести боеприпас на территорию Кремля

Школьник из Екатеринбурга пытался пронести боеприпас на территорию Кремля

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Школьник из Екатеринбурга попытался пронести боеприпас на территорию Московского Кремля. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, уральского подростка задержали вместе с бабушкой. Как выяснил Mash, девятиклассник с пожилой женщиной накануне осматривали Соборную площадь.

Во время прохода рамок металлоискателя охрана заподозрила подростка и попросила вытащить все из карманов. Школьник извлек патрон калибра 7,62 миллиметра, который применяется для стрельбы из пулемета и снайперской винтовки.

Опасный сувенир два года назад юноше вручил одноклассник. По словам подростка, с тех пор он стал носить патрон как талисман.

Сотрудники полиции боеприпас у подростка изъяли. Его самого отправили в центр профилактики семейного неблагополучия.

Кроме того, после инцидента началась проверка в столичном аэропорту, который проигнорировал наличие боеприпаса у несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 12-летнего школьника, угрожавшего ножом ученикам и учителям.

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    Анна Щербакова
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