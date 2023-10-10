Школьник попытался пронести боеприпас на территорию Кремля

Школьник из Екатеринбурга пытался пронести боеприпас на территорию Кремля

Школьник из Екатеринбурга попытался пронести боеприпас на территорию Московского Кремля. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, уральского подростка задержали вместе с бабушкой. Как выяснил Mash, девятиклассник с пожилой женщиной накануне осматривали Соборную площадь.

Во время прохода рамок металлоискателя охрана заподозрила подростка и попросила вытащить все из карманов. Школьник извлек патрон калибра 7,62 миллиметра, который применяется для стрельбы из пулемета и снайперской винтовки.

Опасный сувенир два года назад юноше вручил одноклассник. По словам подростка, с тех пор он стал носить патрон как талисман.

Сотрудники полиции боеприпас у подростка изъяли. Его самого отправили в центр профилактики семейного неблагополучия.

Кроме того, после инцидента началась проверка в столичном аэропорту, который проигнорировал наличие боеприпаса у несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 12-летнего школьника, угрожавшего ножом ученикам и учителям.