Назван срок запуска в России новой льготной ипотеки под пять процентов

Минпромторг: ипотеку под 5 % для сотрудников ОПК запустят до конца 2023 года

Новую льготную ипотеку со ставкой пять процентов для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут запустить в России до конца 2023 года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, передает ТАСС.

«В части льготной ипотеки решение президентом принято, она будет расширена для всех предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сейчас ведется подготовка соответствующего акта, до конца года, я думаю, он будет принят», — заявил замминистра. Однако точных сроков запуска новой госпрограммы жилищных кредитов Шпак не назвал.

Об идее ввести в России льготную ипотечную программу для работников ОПК стало известно в марте 2023 года. Эту меру предлагали взамен планам Минфина по запуску госкредитов на жилье для чиновников.

По словам одного из авторов инициативы, депутата Государственной Думы Александра Якубовского, люди, которые в три смены на заводах собирают танки, сейчас больше заслуживают мер поддержки, чем чиновники. На работу программы может потребоваться 500 миллионов рублей в год, предположили парламентарии.