Стилист Лисовец: тщательно причесанные волосы выдают в россиянках провинциалок

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал россиянкам выдающие в них провинциалок детали внешнего вида. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman.ru.

Эксперт рассказал, что определяет таких женщин по степени «нарядности». По его словам, они выбирают все лучшее сразу. «Их можно узнать по тщательно причесанным волосам и макияжу, по деревянному нарочитому поведению — это сразу выдает человека, что он не на своем месте», — отметил Лисовец.

При этом специалист объяснил, что не стоит везти с собой в Москву весь свой гардероб. «Москва — город большой, шумный и очень быстрый, поэтому здесь в образе должно быть обязательно что-то, что будет говорить о том, что вы тоже спешите. Вам нужно многое сделать и много где побывать, поэтому оставьте излишне белое, серебристое, золотистое и кричащее о вашем достатке», — заключил собеседник издания.

В августе Владислав Лисовец раскритиковал внешность россиянок из-за перекачанных губ. По словам эксперта, многие соотечественницы корректируют внешность до неестественного состояния. При этом он отметил, что данные эстетические преобразования являются неактуальными.