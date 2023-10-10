Модель OnlyFans снялась голой с краской на теле

Британская манекенщица Деми Роуз поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующие фотографии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

28-летняя модель OnlyFans позировала голой, лежа на камне рядом с горным озером. При этом обнаженные части тела знаменитости прикрывал узор, нарисованный на ее коже краской белого цвета. Она надела состоящий из блестящих стразов парик, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней также были кольца.

Роуз не уточнила, где проходила фотосессия.

В сентябре Деми Роуз также продемонстрировала откровенный наряд со скандального фестиваля Burning Man. Ее запечатлели в пустыне американского штата Невада в блестящем наряде красного цвета, который состоял из длинного тренча, надетого поверх блестящего нижнего белья. На размещенных кадрах было видно, что бюстгальтер, покрытый стразами, выполнен в виде пламени. При этом на шее инфлюэнсера красовался чокер с цветком.