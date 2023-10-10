Телеведущая Ольга Бузова рассказала о бережном отношении к деньгам

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала об отношении к деньгам. Ее цитирует Hello.

По словам артистки, она не привыкла бездумно тратить. «Я могу прямо сейчас пойти и купить себе самый дорогой Rolls-Royce, но очень бережно отношусь к деньгам. Люблю их зарабатывать, деньги — это свобода», — сказала она.

Бузова также вспомнила, что первую крупную заработанную сумму потратила на покупку квартиры для мамы в центре Санкт-Петербурга. Она отметила, что большую часть средств вкладывает в свое творчество. «А тратить деньги на какие-то атрибуты роскошной жизни мне неинтересно. Я езжу на машине, которой восемь лет, мне уже даже водитель говорит: Ольга Игоревна, может заменим? Я ответила: пока едет — ездим на ней, мне еще шоу надо делать», — добавила певица.

При этом она уточнила, что, помимо трат на близких, не экономит только на отдыхе.

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