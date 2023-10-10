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17:56, 10 октября 2023Моя страна

Под Нижним Новгородом обнаружили 800-летний гриб

Под Нижним Новгородом обнаружили 800-летний гриб-трутовик

Фото: Wilfried Wirth / Globallookpress.com

В окрестностях Нижнего Новгорода нашли окаменелый гриб XIII века. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на эколога Валерия Темнухина.

800-летний гриб-трутовик обнаружили археологи и сотрудники Института биологии и медицины. По словам Темнухина, он находился на глубине четырех метров.

Точный возраст окаменелости будет известен позже. Сообщается, что гриб будет направлен на радиоуглеродный анализ.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области нашел в хересе в лесу большую чагу. По словам грибника, чага находилась на высоте в шесть метров и ему пришлось сбить его.

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    Алиса Удовик
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