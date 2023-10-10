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13:41, 10 октября 2023Моя страна

Россиянин нашел четырехкилограммовую чагу

Россиянин нашел в лесу четырехкилограммовый гриб чага
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Tocekas / Wikimedia

Житель Новосибирской области нашел в хересе в лесу большую чагу. Мужчина поделился находкой в соцсетях, на это обратило внимание издание «АиФ Новосибирск».

По словам грибника, чага находилась на высоте в шесть метров и ему пришлось сбить его, вес гриба составил четыре килограмма. «Сегодня открыл новое место. Опять попалась чага на 1800 граммов, но когда я ее сбивал с шестиметровой высоты, она развалилась на три части, так в сборе весила бы около четырех килограммов», — написал Евгений Пеньков.

В сентябре сообщалось, что в городе Вилючинск на Камчатке местный житель столкнулся в лесу с медведем в процессе сбора грибов. Хищник загнал россиянина на дерево — забравшись, мужчина спрятался среди веток и снял животное на видео.

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    Варвара Кошечкина
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