На Украине заявили об угрозе остановки подготовки летного состава

Hromadske: есть угроза остановки подготовки летного состава на Украине

Реорганизация Национального авиационного университета (НАУ) может угрожать остановкой подготовки летного состава на Украине. Об этом сообщила украинская общественная организация Hromadske.

Отмечается, что НАУ не получал проект распоряжения Кабмина о реорганизации и обоснование этого решения. Такие действия властей в университете назвали «уничтожением 90-летней истории и достояний». В НАУ допустили, что изменения могут угрожать приостановкой дальнейшей подготовки летного состава в стране, а также будут предусматривать дополнительные расходы.

Как уточняется, правопреемниками учебного заведения станут Киевский авиационный институт и Украинская государственная летная академия. В НАУ подчеркнули, что реорганизация превратит университет в региональное, никому не известное учреждение.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал, что на Берлин не готов организовать для украинских пилотов обучение управлению американскими истребителями F-16. По его словам, ФРГ сосредоточится на поставках Киеву артиллерии и систем противовоздушной обороны.