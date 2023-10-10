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15:18, 10 октября 2023Бывший СССР

На Украине заявили об угрозе остановки подготовки летного состава

Hromadske: есть угроза остановки подготовки летного состава на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Реорганизация Национального авиационного университета (НАУ) может угрожать остановкой подготовки летного состава на Украине. Об этом сообщила украинская общественная организация Hromadske.

Отмечается, что НАУ не получал проект распоряжения Кабмина о реорганизации и обоснование этого решения. Такие действия властей в университете назвали «уничтожением 90-летней истории и достояний». В НАУ допустили, что изменения могут угрожать приостановкой дальнейшей подготовки летного состава в стране, а также будут предусматривать дополнительные расходы.

Как уточняется, правопреемниками учебного заведения станут Киевский авиационный институт и Украинская государственная летная академия. В НАУ подчеркнули, что реорганизация превратит университет в региональное, никому не известное учреждение.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал, что на Берлин не готов организовать для украинских пилотов обучение управлению американскими истребителями F-16. По его словам, ФРГ сосредоточится на поставках Киеву артиллерии и систем противовоздушной обороны.

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    Кристина Есикова
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