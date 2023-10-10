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14:09, 10 октября 2023Россия

Названа предварительная причина обрушения лифта с пациентами в пермской больнице

59.ru: предварительной причиной обрушения лифта в больнице Перми стал перегруз

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Предварительной причиной обрушения лифта с пациентами в больнице имени Архангела Михаила и всех небесных сил в Перми стал перегруз. Об этом сообщил источник 59.ru в медицинских кругах.

В Минздраве региона, в свою очередь, после случившегося пообещали провести тщательное расследование. По данным администрации медицинского учреждения, работу лифта исправили, его тросы после обрушения целы.

«В ходе инцидента он не срывался, а благодаря сработавшей защите опустился на отбойники», — сообщили в больнице.

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О падении лифта с пассажирами в больнице стало известно утром 10 октября. Это случилось, когда лифт находился на высоте четвертого этажа. После падения несколько находившихся в кабине россиян получили травмы и начали испытывать приступ панической атаки, внутри образовалось задымление. Администрация больницы не могла открыть двери лифта в течение получаса.

Впоследствии стало известно, что пассажирам рухнувшего переполненного больничного лифта в Перми пришлось спасаться самостоятельно. Как рассказала находившаяся в лифте пациентка, на высоте четвертого этажа лифт, в котором находились 15 человек, вдруг начал падать — это случилось после того, как пассажиры услышали звук обрывающегося троса.

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    Анастасия Шейкина
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