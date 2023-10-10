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19:01, 10 октября 2023Мир

Россию не избрали членом Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы

На выборах в Генассамблее ООН Россию не избрали членом СПЧ на 2024-2026 годы

Фото: Denis Balibouse / Reuters

На выборах в Генассамблее Россию не избрали членом Совета по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за место от группы стран Восточной Европы боролись Болгария, Россия и Албания. Болгария набрала 160 голосов, Албания — 123, Россия — 83.

Ранее СПЧ ООН запланировал отслеживать нарушения прав человека в России. За инициативу проголосовали 17 членов Совета, против высказалось 6, оставшиеся 24 воздержались. Между тем представитель России при СПЧ ООН в Женеве Геннадий Гатилов раскритиковал такое решение и заявил, что западные страны используют Совет для достижения своих политических целей.

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    Виктория Кондратьева
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