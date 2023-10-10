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16:26, 10 октября 2023Путешествия

Незнакомцы обокрали туристов на 250 тысяч рублей и оправдались кармой

Незнакомцы на острове Барра украли у шотландских туристов камеру и продали ее

Фото: Geography Photos / Universal Images Group / Getty Images

На острове Барра, Внешние Гебриды, незнакомцы обокрали туристов на 2 тысячи фунтов стерлингов (около 250 тысяч рублей) и оправдались кармой. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, супруги Кроуфорд из Шотландии приехали отдыхать на Барру и случайно забыли камеру на скамейке у пляжа. После отплытия с острова пара обнаружила пропажу и сообщила обо всем полиции. Несколько недель поисков не увенчались успехом, однако вскоре грабители сами вышли на связь, отправив правоохранителям письмо.

Оказалось, что злоумышленники случайно нашли камеру и посчитали это знаком оплатить свой отпуск чужими деньгами. Они продали находку, однако из-за чувства вины оставили карту памяти, которая лежала в конверте с письмом.

Ранее работники отеля Morjim Grand Inn на индийском курорте Гоа попытались ограбить российскую туристку и выбили ей зуб. Жительница Татарстана рассказала, что заселилась в гостиницу к друзьям. В одну из ночей к россиянке в комнату ворвались двое неизвестных мужчин.

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    Зарина Дзагоева
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