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14:13, 29 марта 2023Путешествия

Работники отеля на Гоа попытались ограбить россиянку и выбили ей зуб

Mash: электрик и официант в отеле на Гоа попытались ограбить россиянку и выбили ей зуб

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

Работники отеля Morjim Grand Inn на индийском курорте Гоа попытались ограбить российскую туристку и выбили ей зуб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Жительница Татарстана рассказала, что заселилась в гостиницу к друзьям. В одну из ночей к россиянке в комнату ворвались двое неизвестных мужчин. Первый заломил отдыхающей руки, а второй зажал ей рот. «Жертва кусалась, вырывалась и звала на помощь, — сообщили в издании. — Бандиты сбежали. Девушка нашла на кровати свой выбитый зуб. Сотрудники гостиницы не вызвали скорую и полицию, намекнув, что иначе "будет хуже"».

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К полицейским обратились друзья пострадавшей путешественницы. Правоохранители выяснили, что преступниками оказались работающие в отеле 29-летний официант и 26-летний электрик. На допросе оба признались, что хотели ограбить номер девушки. «В отеле перед челнинкой так и не извинились, — добавили в Mash. — Еще отказывают в справке о проживании, которая нужна для российских правозащитников».

Ранее в марте российская туристка подверглась домогательству в индийском штате Уттаракханд, в предгорьях Гималаев, угодила в больницу и чудом осталась в живых. Девушка шла по делам в дневное время, когда гражданин Индии попытался завести с ней разговор. Россиянка проигнорировала индийца, после чего он начал к ней приставать, а затем нанес несколько ударов камнем по голове и ногам.

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Фариза Бацазова
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Работники отеля на Гоа попытались ограбить россиянку и выбили ей зуб
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