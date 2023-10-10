Аналитик допустил рост цен на топливо из-за палестино-израильского конфликта

Аналитик ФНЭБ Юшков: палестино-израильский конфликт привел к росту цен на газ

Палестино-израильский конфликт может стать причиной роста цен на нефть, хотя критичный сценарий на данный момент и кажется маловероятным. Цены на газ уже выросли из-за остановки Израилем месторождения «Тамар». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Нефть

«Пока палестино-израильский конфликт только немного повлиял на рынок нефти. Но напряженность на Ближнем Востоке всегда приводит к росту цен. Основной риск здесь — втягивание Ирана. Многие СМИ уже начали указывать на то, что страна принимала участие в действиях ХАМАС, хотя официальный представитель Ирана в ООН это и опроверг», — напомнил Юшков.

Наибольшие опасения, по словам аналитика, вызывает то, что страна может сократить экспорт нефти. Иран в последние годы только наращивал объемы добычи и экспорта, несмотря на санкции. Потому, если сейчас страна сократит хотя бы часть, в условиях дефицита на рынке цены неизбежно пойдут вверх.

Пока мы не видим реализации такого сценария, так что говорить о том, что может повториться кризис, когда все арабские страны отказались поставлять нефть государствам, поддерживающим Израиль, не приходится. На данный момент нет консолидации в этом вопросе Игорь Юшков аналитик

Газ

Цены на газовом рынке, как отметил Юшков, тоже пошли вверх после того, как Израиль остановил добычу на месторождении «Тамар», откуда часть газа шла на внутренний рынок, часть — в Египет для сжижения.

«Газа на мировом рынке не хватает, потому остановка даже небольшого проекта подтолкнула цены вверх. В Европе они составляют уже 500 долларов за баррель. Так что пока конфликт повлиял в большей степени именно на газовые рынки, хотя потенциально больший риск связан именно с рынком нефти. Тем не менее шансов на то, что конфликт разрастется настолько, что в него будут втянуты многие страны, добывающие нефть, не так много», — заключил аналитик.

Ранее в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявили, что к 2045 году мировой спрос на сырье увеличится на 16 процентов и достигнет уровня в 116 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, эксперты улучшили свой предыдущий прогноз примерно на шесть миллионов баррелей в день.