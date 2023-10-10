Аналитик допустил рост цен на топливо из-за палестино-израильского конфликта
Палестино-израильский конфликт может стать причиной роста цен на нефть, хотя критичный сценарий на данный момент и кажется маловероятным. Цены на газ уже выросли из-за остановки Израилем месторождения «Тамар». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
Нефть
«Пока палестино-израильский конфликт только немного повлиял на рынок нефти. Но напряженность на Ближнем Востоке всегда приводит к росту цен. Основной риск здесь — втягивание Ирана. Многие СМИ уже начали указывать на то, что страна принимала участие в действиях ХАМАС, хотя официальный представитель Ирана в ООН это и опроверг», — напомнил Юшков.
Наибольшие опасения, по словам аналитика, вызывает то, что страна может сократить экспорт нефти. Иран в последние годы только наращивал объемы добычи и экспорта, несмотря на санкции. Потому, если сейчас страна сократит хотя бы часть, в условиях дефицита на рынке цены неизбежно пойдут вверх.
Пока мы не видим реализации такого сценария, так что говорить о том, что может повториться кризис, когда все арабские страны отказались поставлять нефть государствам, поддерживающим Израиль, не приходится. На данный момент нет консолидации в этом вопросе
Газ
Цены на газовом рынке, как отметил Юшков, тоже пошли вверх после того, как Израиль остановил добычу на месторождении «Тамар», откуда часть газа шла на внутренний рынок, часть — в Египет для сжижения.
«Газа на мировом рынке не хватает, потому остановка даже небольшого проекта подтолкнула цены вверх. В Европе они составляют уже 500 долларов за баррель. Так что пока конфликт повлиял в большей степени именно на газовые рынки, хотя потенциально больший риск связан именно с рынком нефти. Тем не менее шансов на то, что конфликт разрастется настолько, что в него будут втянуты многие страны, добывающие нефть, не так много», — заключил аналитик.
Ранее в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявили, что к 2045 году мировой спрос на сырье увеличится на 16 процентов и достигнет уровня в 116 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, эксперты улучшили свой предыдущий прогноз примерно на шесть миллионов баррелей в день.