В США призвали Иран отказаться от в войны Израиля и ХАМАС

Начальник генштаба США Браун призвал Иран не вступать в войну Израиля с ХАМАС

Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун выступил с обращением к Ирану. Его слова приводит агентство Reuters.

Браун призвал Иран не вступать в войну Израиля с ХАМАС. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен направить Тегерану достаточно сильное сообщение. «Мы не хотим, чтобы этот [конфликт] расширился и идея в том, чтобы донести это сообщение до Ирана громко и четко», — отметил он.

Ранее в США анонсировали новую военную помощь Израилю. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что Вашингтон отправит стране необходимые средства настолько быстро, насколько возможно.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.