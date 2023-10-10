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02:23, 10 октября 2023Мир

В Европе обеспокоились нехваткой ресурсов для помощи Израиля

FP: в Европе обеспокоились нехваткой ресурсов для помощи Израиля из-за Украины

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

В странах Европы выразили опасения, что у них не осталось боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине. Об этом написал журнал Foreign Policy.

По данным FP, 9 октября европейские страны обсудили вопрос предоставления военной помощи Израилю. Однако многие чиновники обеспокоились нехваткой ресурсов для помощи стране, поскольку предположили, что из-за содействия Украины запасы вооружения почти закончились.

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«Из-за Украины мы столкнулись с огромной нехваткой боеприпасов», — подчеркнул чиновник из ФРГ, чье имя не раскрывается.

Ранее в США анонсировали новую военную помощь Израилю. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что Вашингтон отправит стране необходимые средства настолько быстро, насколько возможно.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Марина Совина
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