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18:52, 10 октября 2023Путешествия

Обвиненный в насилии над семилетним ребенком таец подал жалобу на его мать

Thaiger: туристка из Франции обвинила тайца в сексуальном насилии над ее сыном

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

Житель Таиланда, которого туристка из Франции обвинила в сексуальном насилии над ее семилетним сыном, отверг все обвинения и подал жалобу на мать ребенка. Подробности истории рассказало издание The Thaiger.

По данным источника, 30-летняя француженка по имени Мина сообщила в соцсети X (бывший Twitter), что таец надругался над ее сыном, когда они отдыхали на острове Самуи. По словам туристки, отпуск проходил хорошо до последнего дня, когда Мина отправила ребенка в продуктовый магазин недалеко от отеля, где они забыли ключ от номера.

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Путешественница написала, что мальчик вернулся в состоянии шока и рассказал, что в магазине тайский мужчина усадил его на колени и прикасался к его гениталиям. После этого француженка побежала в магазин, где нашла тайца обнаженным. Она потребовала объяснений и ударила его по лицу.

Туристка также призналась, что из-за этого действия мужчина подал на нее жалобу. В результате местная полиция обязала ее выплатить штраф и отобрала у нее паспорт.

Мина пожаловалась, что стражи порядка и французское посольство отказали ей в помощи, поэтому она отправила сына на родину одного, а сама осталась в Таиланде в ожидании суда. Кроме того, по словам женщины, ей пришлось самостоятельно оплатить перевод юридических документов и услуги адвоката, чтобы добиться справедливости.

Ранее сообщалось, что 11-летний ирландский мальчик-аутист подвергся сексуальному насилию в отеле на испанском острове Тенерифе. Когда ребенок играл в бильярд с другими детьми, неизвестный мужчина положил руки на брюки мальчика снаружи и схватил его за гениталии.

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    Марина Черняк
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