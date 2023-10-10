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19:07, 10 октября 2023Силовые структуры

Осужденному за оправдание терроризма правозащитнику Хамроеву уменьшили срок

Правозащитнику Хамроеву уменьшили срок на три месяца по делу о терроризме
Бахром Хамроев

Бахром Хамроев. Кадр: Бахром Хамроев / YouTube

Апелляционный военный суд уменьшил срок правозащитнику Бахрому Хамроеву, осужденному за оправдание терроризма и организацию террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Наказание сокращено на три месяца. В остальной части приговор 2-го Западного окружного военного суда остался без изменений. Таким образом, Хамроеву назначено 13 лет и десять месяцев заключения.

23 мая правозащитника осудили на 14 лет. Следствие и суд установили, что Хамроев является членом международной террористической группировки, запрещенной на территории России, «Хизб ут-Тахир аль-Ислами» и националистической узбекской партии «Бирлик». Сам фигурант заявил, что не имеет к организациям отношения, а только помогал людям, обвиняемым в причастности к ним. Прокурор запросил для правозащитника 21 год лишения свободы.

Хамроева задержали 24 февраля 2022 года.

Ранее МВД России направило на лингвистическую экспертизу интервью актера Алексея Панина телеведущей и журналистке Ксении Собчак. Их подозревают в публичном оправдании терроризма.

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    Илона Палей
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