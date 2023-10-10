Пассажиры самолета сняли на видео вырывающееся из двигателя пламя

Неполадка двигателя возникла на рейсе бразильской авиакомпании Gol в Сан-Паулу

Двигатель самолета бразильской авиакомпании GOL вспыхнул во время полета. Пассажир рейса снял произошедшее на видео, которым поделился портал Aeroin.

Непредвиденная ситуация произошла 9 октября на рейсе из аэропорта Сантос-Дюмон Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу. Сразу после взлета, когда лайнер понялся на высоту около 2,7 тысячи метров, в правом двигателе возникла неполадка. На опубликованных кадрах видно вырывающееся из турбины пламя. Также пассажиры услышали хлопок.

Как пишет Aeroin, самолет, предположительно, столкнулся с птицей. Поврежденный двигатель заглушили, экипажу пришлось увести воздушное судно с маршрута и экстренно приземлиться в аэропорту Галеан в Рио через 25 минут после отправления.

В официальном заявлении авиакомпания уточнила, что экипаж выполнил все предписанные процедуры, и самолет приземлился благополучно. Пассажиров рейса отправили в Сан-Паулу другим рейсом.

«Gol подчеркивает, что строго соблюдает программу профилактического обслуживания, рекомендованную производителем, одобренную и проверенную властями гражданской авиации», — добавили представители перевозчика.