Пассажиры самолета сняли на видео вырывающееся из двигателя пламя
Двигатель самолета бразильской авиакомпании GOL вспыхнул во время полета. Пассажир рейса снял произошедшее на видео, которым поделился портал Aeroin.
Непредвиденная ситуация произошла 9 октября на рейсе из аэропорта Сантос-Дюмон Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу. Сразу после взлета, когда лайнер понялся на высоту около 2,7 тысячи метров, в правом двигателе возникла неполадка. На опубликованных кадрах видно вырывающееся из турбины пламя. Также пассажиры услышали хлопок.
Как пишет Aeroin, самолет, предположительно, столкнулся с птицей. Поврежденный двигатель заглушили, экипажу пришлось увести воздушное судно с маршрута и экстренно приземлиться в аэропорту Галеан в Рио через 25 минут после отправления.
В официальном заявлении авиакомпания уточнила, что экипаж выполнил все предписанные процедуры, и самолет приземлился благополучно. Пассажиров рейса отправили в Сан-Паулу другим рейсом.
«Gol подчеркивает, что строго соблюдает программу профилактического обслуживания, рекомендованную производителем, одобренную и проверенную властями гражданской авиации», — добавили представители перевозчика.