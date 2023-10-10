Зеленский сменил главу администрации Полтавской области

Зеленский назначил Пронина главой администрации Полтавской области Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Полтавской областной государственной администрации (ОГА), назначив на эту должность Филиппа Пронина. Об этом свидетельствует указ на сайте лидера республики.

Кроме того, Зеленский уволил Дмитрия Лунина с указанного поста. По информации Telegram-канала «Страна.ua», Пронин ранее был заместителем главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Отмечается, что он работал и на госслужбе.

Ранее Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назначил на этот пост генерал-майора Анатолия Баргилевича. Указом украинский президент уволил с указанной должности Игоря Танцюру.