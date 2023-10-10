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17:45, 10 октября 2023Бывший СССР

Зеленский сменил главу администрации Полтавской области

Зеленский назначил Пронина главой администрации Полтавской области Украины

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Полтавской областной государственной администрации (ОГА), назначив на эту должность Филиппа Пронина. Об этом свидетельствует указ на сайте лидера республики.

Кроме того, Зеленский уволил Дмитрия Лунина с указанного поста. По информации Telegram-канала «Страна.ua», Пронин ранее был заместителем главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Отмечается, что он работал и на госслужбе.

Ранее Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назначил на этот пост генерал-майора Анатолия Баргилевича. Указом украинский президент уволил с указанной должности Игоря Танцюру.

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    Кристина Есикова
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