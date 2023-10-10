В российском регионе ввели режим повышенной готовности

В Приамурье ввели режим повышенной готовности из-за последних пожаров

В Приморском крае власти ввели режим повышенной готовности из-за роста числа тех, кого врачи не смогли спасти в результате пожара. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов в Telegram-канале.

Режим повышенной готовности в регионе начал действовать во вторник, 10 октября. Как объяснил глава Приамурья, с начала года несовместимые с жизнью травмы получили больше людей, чем за весь 2022 год, среди них много детей.

«Для того, чтобы "достучаться" до людей, с сегодняшнего дня мы запускаем через систему громкоговорителей по всей области трижды в день оповещения, призывающие к осторожности», — написал Орлов.

Он добавил, что в оповещении населения также будут задействованы СМС-сообщения и специальное приложение МЧС. Губернатор призвал граждан быть максимально внимательными и осторожными.

Ранее на территории всего Южно-Сахалинска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Тогда в семи районах Сахалина из-за непогоды объявили экстренное предупреждение.