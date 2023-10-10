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08:46, 10 октября 2023Мир

Белый дом нарастит военные поставки в Израиль

Politico: Белый дом нарастит поставки систем ПВО и боеприпасов в Израиль

Фото: Ammar Awad / Reuters

Белый дом нарастит военные поставки в Израиль. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет Politico.

«Самолеты уже взлетели», — сообщил журналистам чиновник. Также отмечается, что США направят Израилю системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы.

По его словам, Пентагон использует существующие полномочия и средства для принятия мер, и ему пока не нужно просить Конгресс о дополнительной помощи. Минобороны работает на всех своих предприятиях, включая Центральное командование США, чтобы определить, какое вооружение США можно быстро передать для обороны Израиля.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю.

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    Анастасия Заикина
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