Беременным рассказали об опасностях позднего токсикоза

Поздний токсикоз может привести к тромбозу и почечной недостаточности у беременной женщины, предупредила акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко. О других опасностях распространенного осложнения в период ожидания ребенка она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Марченко обратила внимание россиянок на то, что, по статистике, только 30-50 процентов беременностей проходят без осложнений. Именно поэтому будущей матери важно как можно скорее встать на учет в медицинское учреждение и регулярно посещать лечащего врача.

Одним из самых распространенных осложнений во время беременности гинеколог назвала токсикоз. Он возникает на ранних сроках и продолжается обычно до 10-12 недель. В этот период женщина может чувствовать тошноту, усталость, изменение вкусовых и обонятельных ощущений.

Легкий токсикоз считается нормальным и не требует медицинского вмешательства. Но, если у беременной наблюдается сильная тошнота, которая мешает ей нормально питаться, частые приступы рвоты, которые могут привести к обезвоживанию, ей следует немедленно обратиться к врачу. Современная медицина научилась успешно справляться с сильным токсикозом без вреда для матери и плода Анна Марченко акушер-гинеколог, доктор медицинских наук

При этом проявляющийся после 20 недели беременности поздний токсикоз — гестоз — гораздо опаснее, заявила Марченко. Это состояние требует контроля и постоянного медицинского наблюдения. Без медицинского контроля гестоз может стать причиной тромбозов, почечной, печеночной недостаточности у матери, отслойки плаценты и даже гибели плода, предупредила врач.

По словам гинеколога, гестоз характеризуется тремя основными проявлениями. Первое из них — отеки, в том числе скрытые. Распознать их, как отметила врач, можно по слишком быстрому набору массы тела, который превышает 300 граммов в неделю или по неравномерному увеличению веса, не характерному для здоровой беременности.

Вторым проявлением гестоза врач назвала наличие белка в моче. Определить это на глаз невозможно, поэтому будущей матери необходимо регулярно сдавать анализ мочи в соответствии с графиком, предусмотренным лечащим врачом. Также гестоз может сопровождаться стойким повышенным артериальным давлением.

Наиболее подвержены гестозу женщины с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, старше 35 и младше 18 лет, а также те, кто уже столкнулся с этим осложнением в период прошлых беременностей Анна Марченко акушер-гинеколог, доктор медицинских наук

В заключение Марченко добавила, что сегодня гестоз не считается серьезной проблемой при своевременном обращении к врачу: осложнение можно контролировать с помощью препаратов.

Ранее Марченко рассказала об опасности игнорирования диабета у беременных. По ее словам, без лечения это заболевание может грозить преждевременными родами и нарушениями развития плода.