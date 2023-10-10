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06:33, 10 октября 2023Интернет и СМИ

Галкин опубликовал фото из бомбоубежища в Израиле

Появилась фотография семьи Галкина и Пугачевой, сидящих в бомбоубежище в Израиле
Гарри и Лиза

Гарри и Лиза. Фото: maxgalkinru / Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) показал, как вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, детьми Лизой и Гарри сидит в бомбоубежище в Израиле. Сторис появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист опубликовал снимок детей, сидящих на диване, и подписал его «Обстрел, сидим в бомбоубежище».

Накануне, 9 октября, Галкин сообщил, что не собирается покидать Израиль на фоне атаки «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Он отметил, что они с семьей даже не рассматривали возможность куда-то уехать. Телеведущий подчеркнул, что они с супругой хотят поддержать израильский народ. При этом юморист отметил, что готов при необходимости «пойти сдавать кровь».

Также Галкин рассказал, что он и его семья проснулись в день начала операции ХАМАС в 6:30 утра от гудков сирен.

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    Марина Совина
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