Крупный российский производитель обуви подошел к банкротству
Российский продавец обуви Ralf Ringer оказался под угрозой банкротства после того, как владелец помещения Талдомской обувной фабрики ООО «Стивали», где находилось производство, подал соответствующее заявление в суд, пишет «Коммерсантъ».
В ретейлере объяснили, что сумма задолженности составляет 20,7 миллиона рублей, и погасить долг компания может. Однако из-за ареста всех банковских счетов перевести деньги невозможно.
Арест произошел по ходатайству следователя в рамках уголовного дела, Расследование связано с обвинением в уклонении от уплаты налогов. Основатель и гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной уже обратился в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой разблокировать счета хотя бы для погашения долгов, но ответа пока не последовало.
Советник юридической фирмы Orchards Вадим Бородкин отметил, что арест счетов, как правило, подразумевает невозможность заплатить даже налоги. В результате деятельность компании парализуется, и достичь платежеспособности она не может.
Проблемы у Ralf Ringer начались в 2021 году, когда налоговая инспекция насчитала недоимок на 3,2 миллиарда рублей. Позднее компания добилась снижения суммы до 1,5 миллиарда рублей, однако суды признали само решение о штрафе законным.
По словам Бородкина, «Стивали» может иметь целью назначение арбитражного управляющего, независимого от ФНС, чтобы получить приоритет в случае банкротства компании и начала выплат должникам. Впрочем, если сумма долга перед налоговой превысит все остальные требования, то служба все же получит контроль над всей процедурой.
Ранее сообщалось, что с начала года банкротами были признаны почти 250 тысяч россиян. В результате в сентябре общее число финансово несостоятельных граждан превысило миллион человек.