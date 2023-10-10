Крупный российский производитель обуви подошел к банкротству

«Ъ»: российский производитель обуви Ralf Ringer оказался под угрозой банкротства

Российский продавец обуви Ralf Ringer оказался под угрозой банкротства после того, как владелец помещения Талдомской обувной фабрики ООО «Стивали», где находилось производство, подал соответствующее заявление в суд, пишет «Коммерсантъ».

В ретейлере объяснили, что сумма задолженности составляет 20,7 миллиона рублей, и погасить долг компания может. Однако из-за ареста всех банковских счетов перевести деньги невозможно.

Арест произошел по ходатайству следователя в рамках уголовного дела, Расследование связано с обвинением в уклонении от уплаты налогов. Основатель и гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной уже обратился в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой разблокировать счета хотя бы для погашения долгов, но ответа пока не последовало.

Советник юридической фирмы Orchards Вадим Бородкин отметил, что арест счетов, как правило, подразумевает невозможность заплатить даже налоги. В результате деятельность компании парализуется, и достичь платежеспособности она не может.

Проблемы у Ralf Ringer начались в 2021 году, когда налоговая инспекция насчитала недоимок на 3,2 миллиарда рублей. Позднее компания добилась снижения суммы до 1,5 миллиарда рублей, однако суды признали само решение о штрафе законным.

По словам Бородкина, «Стивали» может иметь целью назначение арбитражного управляющего, независимого от ФНС, чтобы получить приоритет в случае банкротства компании и начала выплат должникам. Впрочем, если сумма долга перед налоговой превысит все остальные требования, то служба все же получит контроль над всей процедурой.

Ранее сообщалось, что с начала года банкротами были признаны почти 250 тысяч россиян. В результате в сентябре общее число финансово несостоятельных граждан превысило миллион человек.