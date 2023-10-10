Среда обитания
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13:03, 10 октября 2023Среда обитания

Крыса искупалась в бассейне российского SPA-комплекса и попала на видео

Во владимирском SPA-комплексе нашли плавающую в бассейне крысу

В бассейне SPA-центра во Владимире искупалась крыса. Плавающий грызун попал на видео и привлек к заведению внимание Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в комплексе «Князь Владимир». На ролике видно, как крыса подплывает к углу бассейна, а посетители пытаются поймать животное за хвост.

«Видео с крысой в бассейне SPA-комплекса послужило основанием для принятия мер административного реагирования управлением Роспотребнадзора по Владимирской области», — заявили в ведомстве. Сотрудников комплекса потребовали устранить санитарные нарушения — провести дезинфекцию всех бассейнов и дератизацию.

Администрация комплекса «Князь Владимир» уже сообщила о закрытии зоны большого бассейна. В организации пояснили, что там будут менять воду. Об открытии бассейна в SPA-комплексе обещали уведомить дополнительно.

Ранее жители одного из многоквартирных домов на северо-западе Москвы обнаружили змею в своей квартире. Она имеет желтый окрас, а ее длина достигает 30 сантиметров. Неизвестно, каким образом она попала внутрь жилья.

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    Нина Ташевская
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