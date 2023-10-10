В США рассказали о незаметном оружии России на Украине

BI: войска РЭБ РФ проводят искусные операции в зоне спецоперации на Украине

Инвестирование России в развитие средств радиоэлектронной борьбы свидетельствует о том, что Москва не намерена прекращать спецоперацию на Украине. С таким мнением выступил военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider.

Автор выбрал для своего материала заголовок «Российские электронные воины переходят к "гораздо более тонким" операциям на линии фронта на Украине». Несмотря на то, что внимание сфокусировано на действиях танков и беспилотников, войска РЭБ с обеих сторон осуществляют «более искусные» и опасные операции в зоне военных действий.

Атламазоглу подчеркнул, что Россия непрерывно адаптирует свою тактику и развивает систему радиоэлектронной борьбы. «Электронная война, возможно, не очень привлекательна и даже не очень заметна, но она может во многом повлиять на ход боя», — заключил он.