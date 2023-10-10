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10:35, 10 октября 2023Силовые структуры

Россиянин попытался заживо сжечь бывшую сожительницу и попал под суд

В Амурской области будут судить пытавшегося заживо сжечь экс-подругу мужчину

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Амурской области суд рассмотрит дело 32-летнего местного жителя, пытавшегося заживо сжечь бывшую сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 23 мая фигурант выпивал с экс-подругой и их общим другом во дворе дома по улице Строительной в селе Березовке Ивановского муниципального округа. Знакомый стал оказывать знаки внимания женщине, что вызвало ревность у обвиняемого. Произошла ссора. Затем мужчина взял ведро с бензином, вылил на спину потерпевшей и поджег. Женщина смогла потушить пламя и обратиться в больницу с ожогами до 35 процентов поверхности тела.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении с особой жестокостью. Ранее обвиняемого уже судили за угрозы расправой, кражу и грабеж.

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    Екатерина Кашурникова
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