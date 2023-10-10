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08:05, 10 октября 2023Мир

В ХАМАС заявили о контактах с Россией по поводу пленных с двойным гражданством

Член политбюро ХАМАС Абу-Марзук заявил о контактах с Россией по поводу пленных

Фото: Alaa Qraiqea / Globallookpress.com

Член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera заявил о контактах с Россией по поводу пленных с двойным гражданством, захваченных во время атаки на Израиль. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что таковых среди удерживаемых в секторе Газа десятки человек. «У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — уточнил Абу-Марзук.

Ранее в ХАМАС заявили, что среди пленных, захваченных в Израиле, есть десятки людей с двойным гражданством. Чиновник отметил, что среди них — россияне и китайцы.

В посольстве России в Израиле пояснили, что четверо россиян считаются пропавшими без вести.

До этого представитель палестинского движения Хусам Бадран опроверг факт переговоров с Израилем по поводу обмена пленными.

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    Марина Совина
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